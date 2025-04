Rischio chiusura per il Centro di formazione

Centro di formazione professionale di Cesate, rischia di chiudere e 274 studenti potrebbero non avere più una scuola. Il sindaco di Centrodestra Roberto Vumbaca non risponde all’interrogazione presentata in consiglio comunale dal gruppo “Cesate Insieme“ e nemmeno alla stampa. Alla richiesta di chiarimenti ha risposto "non replico".Ma vediamo i fatti. Da alcune settimane circolano voci secondo le quali alla scadenza contrattuale d’affitto di Afol metropolitana, prevista per settembre 2025, il Comune non avrebbe avuto intenzione di prorogare l’uso dell’ex scuola elementare di via Romanò, all’interno del quale c’è anche il Cfp che propone percorsi di formazione professionale nei settori dell’animazione turistico-sportiva, dell’impiantistica elettrica, dell’informatica e dei servizi d’impresa per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni. Ilgiorno.it - Rischio chiusura per il Centro di formazione Leggi su Ilgiorno.it La storica sede di Afol metropolitana -diprofessionale di Cesate, rischia di chiudere e 274 studenti potrebbero non avere più una scuola. Il sindaco didestra Roberto Vumbaca non risponde all’interrogazione presentata in consiglio comunale dal gruppo “Cesate Insieme“ e nemmeno alla stampa. Alla richiesta di chiarimenti ha risposto "non replico".Ma vediamo i fatti. Da alcune settimane circolano voci secondo le quali alla scadenza contrattuale d’affitto di Afol metropolitana, prevista per settembre 2025, il Comune non avrebbe avuto intenzione di prorogare l’uso dell’ex scuola elementare di via Romanò, all’interno del quale c’è anche il Cfp che propone percorsi diprofessionale nei settori dell’animazione turistico-sportiva, dell’impiantistica elettrica, dell’informatica e dei servizi d’impresa per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni.

