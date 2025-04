Riqualificazione del parco ‘La Torricella’

parco 'La Torricella' di Belmonte Piceno dopo i lavori di Riqualificazione diverrà un luogo immerso nel verde destinato ad ospitare eventi a carattere culturale, di formazione e promozione del territorio. Si tratta di un progetto partito diversi anni fa, quando l'Amministrazione acquisì l'area che era di proprietà privata, con l'intento di valorizzare questo parco ubicato a poche centinaia di metri dal centro storico del paese che riveste nell'immaginario collettivo della popolazione un ruolo speciale legato ai ricordi di tante generazioni. Il parco in se non è molto esteso, è di forma circolare e possiede un raggio di circa 300 metri, ma è molto particolare per storia e conformazione. In primo luogo si sviluppa a firma di cono con cerchi concentrici, in questo parco sono state poste a dimora oltre al alberi secolari anche diverse specie autoctone, tanto che nel corso dei decenni, è divenuta una piccola area botanica.

