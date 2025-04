Rimosso Antonio Pappalardo dal Centro Giustizia Minorile Emilia Romagna per frasi su Papa Francesco

Rimosso dall'incarico di dirigente 'ad interim' del Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi contro Papa Francesco. Martedì scorso il capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, aveva disposto "una indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente", indagine che ha portato oggi alla sua rimozione. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari, Pappalardo avrebbe accusato sui social Papa Francesco di essere "un 'antiPapa' che si è impossessato della Chiesa". Quotidiano.net - Rimosso Antonio Pappalardo dal Centro Giustizia Minorile Emilia-Romagna per frasi su Papa Francesco Leggi su Quotidiano.net E' statodall'incarico di dirigente 'ad interim' delper ladell', dopo le suecontro. Martedì scorso il capo del Dipartimento dellae di Comunità,Sangermano, aveva disposto "una indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente", indagine che ha portato oggi alla sua rimozione. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari,avrebbe accusato sui socialdi essere "un 'anti' che si è impossessato della Chiesa".

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Antonio Pappalardo, rimosso il dirigente della giustizia minorile dopo le frasi su Papa Francesco; «Francesco è l’antipapa», Pappalardo rimosso dall'incarico di dirigente del Centro per la giustizia minorile dell'Emilia-Romagna; 'Francesco antipapa', rimosso dirigente Giustizia; ‘Francesco antipapa’, rimosso dirigente Giustizia; “Francesco è l’antipapa”, Pappalardo via dalla reggenza della giustizia minorile in Emilia Romagna.

Riporta msn.com: «Francesco è l’antipapa», Pappalardo rimosso dall’incarico di dirigente del Centro per la giustizia minorile dell’Emilia-Romagna - Dopo le frasi shock su Bergoglio postate sui social, via Arenula aveva attivato verifiche. Oggi - giovedì, 24 aprile - la rimozione L'articolo «Francesco è l’antipapa», Pappalardo rimosso dall’incaric ...

Da gazzettadelsud.it: Aveva detto: "Francesco è un antipapa che si è impossessato della Chiesa". Rimosso dirigente di un Centro di Giustizia Minorile - Disposta «una indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente» che ha portato oggi alla sua rimozione ...

Come scrive msn.com: Pappalardo e gli insulti al Papa: avviato l’iter per le sanzioni, gli avvocati chiedono di rimuoverlo - Chat del dirigente e articoli di giornale già acquisiti dal Dipartimento di Giustizia minorile. L’Ordine scrive al ministro Nordio: “Valuti se il dirigente ha i requisiti per ricoprire quella mansione ...