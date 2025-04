Ilrestodelcarlino.it - Ridolfi, 66mila arrivi (in calo): "Si sostenga l’aeroporto invece di diffondere dati negativi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Confcommercio non condivide il focus della Camera di Commercio dedicato al settore Trasporti nell’ambito del ‘Rapporto sull’economia della Romagna’. L’associazione di categoria, in particolare, contesta la pubblicazione deirelativi al’. Il rapporto parte dell’analisi sull’economia 2024 delle province di Forlì-Cesena e Rimini, ed evidenzia una sostanziale stabilità nel numero di imprese del comparto trasporti, ma segnala una flessione per il trasporto merci su strada e, soprattutto, undell’1,3% degliallo sforlivese (da 66.985 del 2023 a 66.116 del 2024) e delle partenze sempre dell’1,3% (da 66.382 del 2023 a 65.535 del 2024). Lo studio della Camera di Commercio sottolinea come "a incidere negativamente sia stato in particolare l’azzeramento dei flussi provenienti dall’Albania e dalla Romania, che, nel 2023, rientravano tra quelli più importanti".