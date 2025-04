Ricerca algoritmi e machine learning per la diagnosi precoce di Alzheimer e Parkinson

Leggi su Ildenaro.it

Uno studio coordinato dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr – Istc) per la prima volta ha utilizzato lo strumento dell’intelligenza artificiale per individuare i fattori più importanti per ladi, differenziando uomini e donne.Laè frutto di un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto anche l’Area diMilano 4 del Cnr, l’Istituto neurologico Mondino, l’Università di Pavia, la Fondazione Santa Lucia Irccs, le Università di Roma Sapienza e Tor Vergata e AI2Life Srl, una start-up sviluppata all’interno del Cnr – Istc. I risultati sono stati pubblicati in due distinti articoli del Journal of the Neurological Sciences. A commentare lo studio è Antonio Malvaso,tore, specializzando in Neurologia all’Istituto neurologico Mondino di Pavia (il direttore generale dell’Irccs è da Gianni Bonelli): “Condiavanzato abbiamo individuato i principali fattori predittivi per uomini e donne nello sviluppo di alcune patologie neurodegenerative, approfondendo la comprensione di come il sesso influenzi lo sviluppo e la progressione delle stesse.