Riapre dopo il rinnovo la sede San Sebastiano di Ca Foscari

sede universitaria di San Sebastiano torna ad accogliere la comunità studentesca, i docenti e il personale tecnico-amministrativo di Ca' Foscari. Si è infatti concluso l'intervento di riqualificazione che ha dato a questi spazi una veste rinnovata, riconfigurandone gli. Veneziatoday.it - Riapre dopo il rinnovo la sede San Sebastiano di Ca' Foscari Leggi su Veneziatoday.it Dal 28 aprile 2025 launiversitaria di Santorna ad accogliere la comunità studentesca, i docenti e il personale tecnico-amministrativo di Ca'. Si è infatti concluso l'intervento di riqualificazione che ha dato a questi spazi una veste rinnovata, riconfigurandone gli.

