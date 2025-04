Restyling del Teatro Ringhiera Municipio 5 in pressing I lavori riprendano e si concludano entro fine ottobre

Municipio 5 in pressing sul Comune per la ripartenza della riqualificazione del Teatro Ringhiera di via Boifava, i cui lavori si sono fermati lo scorso 4 febbraio perché Consales srl, l’impresa che aveva vinto la gara d’appalto, ha abbandonato il cantiere senza neanche pagare gli operai che avevano già iniziato a lavorare all’interno dell’immobile comunale.Il “parlamentino“ ha appena approvato all’unanimità una mozione presentata dalle consigliere del Pd Gaia Emanuela Molho e Caterina Misiti in cui si chiede al presidente del Municipio 5 Natale Carapellese e, soprattutto, al sindaco Giuseppe Sala e agli assessori comunali competenti in materia che "il cantiere per le opere di riqualificazione del Teatro Ringhiera riprenda ad operare nel minor tempo possibile e che si operi con la massima urgenza per espletare le procedure e i controlli necessari per l’affidamento dei lavori all’impresa disponibile risultante successiva alla vincitrice nella graduatoria di gara del bando di affidamento delle opere". Ilgiorno.it - Restyling del Teatro Ringhiera, Municipio 5 in pressing: "I lavori riprendano e si concludano entro fine ottobre" Leggi su Ilgiorno.it 5 insul Comune per la ripartenza della riqualificazione deldi via Boifava, i cuisi sono fermati lo scorso 4 febbraio perché Consales srl, l’impresa che aveva vinto la gara d’appalto, ha abbandonato il cantiere senza neanche pagare gli operai che avevano già iniziato a lavorare all’interno dell’immobile comunale.Il “parlamentino“ ha appena approvato all’unanimità una mozione presentata dalle consigliere del Pd Gaia Emanuela Molho e Caterina Misiti in cui si chiede al presidente del5 Natale Carapellese e, soprattutto, al sindaco Giuseppe Sala e agli assessori comunali competenti in materia che "il cantiere per le opere di riqualificazione delriprenda ad operare nel minor tempo possibile e che si operi con la massima urgenza per espletare le procedure e i controlli necessari per l’affidamento deiall’impresa disponibile risultante successiva alla vincitrice nella graduatoria di gara del bando di affidamento delle opere".

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Restyling del Teatro Ringhiera, Municipio 5 in pressing: I lavori riprendano e si concludano entro fine ottobre; Ringhiera, ritardo di sei mesi. In cantiere più operai; Milano, Consiglio comunale in trasferta al Municipio 5. “La priorità? Il futuro del teatro Ringhiera”; Teatro Ringhiera, via ai lavori dopo 7 anni di chiusura; Lavori al Teatro Ringhiera, storia infinita. Quartiere in rivolta per riaprire la sala chiusa dal 2017.

Lo riporta msn.com: Restyling del Teatro Ringhiera, Municipio 5 in pressing: "I lavori riprendano e si concludano entro fine ottobre" - Municipio 5 in pressing sul Comune per la ripartenza della riqualificazione del Teatro Ringhiera di via Boifava, i cui ...

Come scrive msn.com: Ringhiera, ritardo di sei mesi. "In cantiere più operai" - L’ultimo cronoprogramma prevedeva la fine dei lavori della ristrutturazione del Teatro Ringhiera ... qualche giorno fa nel Municipio 5, prevede che questo stop al restyling provocherà almeno ...