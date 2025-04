Renault nel primo trimestre del 2025 il fatturato si attesta a 116 miliardi

primo trimestre 2025 il fatturato del Gruppo Renault si è attestato a 11.675 milioni di euro, in calo dello 0,3% e in aumento dello 0,6% a tassi di cambio costanti rispetto al primo trimestre 2024. fatturato del Ramo Auto a 10.128 milioni di euro, in calo del 3,0% e del 2,2% a tassi di cambio costanti1 rispetto al primo trimestre 2024. Solido effetto mix prodotto a +3,7 punti.Le vendite mondiali del Gruppo Renault si attestano a 564.980 veicoli nel primo trimestre 2025, con un aumento del 2,9% rispetto al primo trimestre 2024. In Europa, le vendite del Gruppo sono aumentate del 2,8% con 402.413 unità vendute (autovetture + veicoli commerciali) e una performance nettamente superiore rispetto a quella del mercato, in calo del 2,0%. “Il Gruppo Renault – si legge in una nota – prosegue l’offensiva a livello di elettrificazione, con un mix di vendite di veicoli elettrificati in Europa pari al 44,2% (+15,3 punti rispetto al primo trimestre 2024), di cui un mix di veicoli ibridi pari al 31,0% (+10,2 punti rispetto al primo trimestre 2024) e un mix di veicoli elettrici pari al 13,2% (+5,1 punti rispetto al primo trimestre 2024) grazie a Renault 5 E-Tech Electric, Spring e Scenic E-Tech Electric. Leggi su Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) – Nelildel Grupposi èto a 11.675 milioni di euro, in calo dello 0,3% e in aumento dello 0,6% a tassi di cambio costanti rispetto al2024.del Ramo Auto a 10.128 milioni di euro, in calo del 3,0% e del 2,2% a tassi di cambio costanti1 rispetto al2024. Solido effetto mix prodotto a +3,7 punti.Le vendite mondiali del Grupposino a 564.980 veicoli nel, con un aumento del 2,9% rispetto al2024. In Europa, le vendite del Gruppo sono aumentate del 2,8% con 402.413 unità vendute (autovetture + veicoli commerciali) e una performance nettamente superiore rispetto a quella del mercato, in calo del 2,0%. “Il Gruppo– si legge in una nota – prosegue l’offensiva a livello di elettrificazione, con un mix di vendite di veicoli elettrificati in Europa pari al 44,2% (+15,3 punti rispetto al2024), di cui un mix di veicoli ibridi pari al 31,0% (+10,2 punti rispetto al2024) e un mix di veicoli elettrici pari al 13,2% (+5,1 punti rispetto al2024) grazie a5 E-Tech Electric, Spring e Scenic E-Tech Electric.

Approfondimenti da altre fonti

Renault ha chiuso il primo trimestre con ricavi in calo dello 0,3% a 11,7 miliardi di euro, che, a cambi costanti, sisultano in crescita dello 0,6%. In crescita del 2,9% le vendite a 564.980 veicoli. Prosegue "l'offensiva sull'elettrificazione" del gruppo, che vanta un mix del 44,2% di vendite di veicoli elettrificati in Europa, con un progresso del 15,3% rispetto all'analogo periodo precedente. Nel dettaglio, i veicoli ibridi sono al 31% e i veicoli totalmente elettrici al 13,2%. 🔗quotidiano.net

Nel primo trimestre del 2025, i prezzi delle case a Milano sono aumentati dell'1,7%, raggiungendo i €5.466 al metro quadro, con gli affitti che crescono del 3,2%; nei 5 anni tra i quartieri con i maggiori aumenti spiccano Certosa (+46,1%) e Corvetto (+43,7%) Mercato immobiliare, Milano nel pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Un 2024 di ottimo livello, che ha fatto registrare ancora una volta un numero di organi trapiantati superiore a 500, esattamente 505, e 335 donatori (in lieve aumento, +10, rispetto all’anno precedente). E il primo trimestre 2025 con dati ancora più positivi: al 31 marzo sono 82 i donatori... 🔗cesenatoday.it

Renault, vendite in crescita nel primo trimestre 2025. Confermata la guidance ma nuovi tagli ai costi; Primo Trimestre 2025: fatturato del Gruppo a 11,7 miliardi di euro, trainato dalla solida performance commerciale dei veicoli; Renault, nel primo trimestre del 2025 il fatturato si attesta a 11,6 miliardi; Gruppo Renault. Risultati commerciali: punti salienti del primo trimestre. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Renault, nel primo trimestre del 2025 il fatturato si attesta a 11,6 miliardi - Nel primo trimestre 2025 il fatturato del Gruppo Renault si è attestato a 11.675 milioni di euro, in calo dello 0,3% e in aumento dello 0,6% a tassi di cambio costanti rispetto al primo trimestre 2024 ... 🔗msn.com

Renault, vendite in crescita nel primo trimestre 2025. Confermata la guidance ma nuovi tagli ai costi - Renault cresce nel primo trimestre: +2,9% le vendite, guidate dall’elettrificazione. Confermata la guidance 2025, ma al via un nuovo piano di taglio costi ... 🔗milanofinanza.it

Renault, 564mila veicoli venduti nel primo trimestre (+2,9%) - Renault ha chiuso il primo trimestre con ricavi in calo dello 0,3% a 11,7 miliardi di euro, che, a cambi costanti, sisultano in crescita dello 0,6%. In crescita del 2,9% le vendite a 564.980 veicoli. 🔗msn.com