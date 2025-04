Referendum 8 9 giugno come presentare domanda per i sostituti presidente di seggio

Referendum abrogativi che si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno, i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti riguardanti la disciplina del lavoro e le norme sull’acquisizione della cittadinanza. Anche a Catania la macchina organizzativa è in moto per. Cataniatoday.it - Referendum 8-9 giugno, come presentare domanda per i sostituti presidente di seggio Leggi su Cataniatoday.it In occasione deiabrogativi che si terranno domenica 8 e lunedì 9, i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti riguardanti la disciplina del lavoro e le norme sull’acquisizione della cittadinanza. Anche a Catania la macchina organizzativa è in moto per.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Referendum 8-9 giugno: tutte le informazioni utili per votare (anche da fuori sede); Referendum abrogativi 8-9 giugno 2025. Disponibilità scrutatori e nuove sedi sezioni elettorali.; Referendum 8 e 9 giugno 2025 a Bologna, le regole per scrutatori e fuori sede; Referendum 8 e 9 giugno, ecco come votare se sei fuori sede; Referendum, per cosa e come si vota l’8 e il 9 giugno.

Risulta da fanpage.it: Come votare ai referendum dell’8 e 9 giugno se si è fuorisede a Roma - Roma Capitale ha pubblicato tutte le informazioni utili rivolte ai fuori sede che intendono esercitare il loro diritto di voto per i referendum in programma ...

Secondo flcgil.it: Referendum 8 e 9 giugno: votare fuori sede - Si tratta quindi di procurarsi una certificazione dei motivi per cui si è fuori sede, scannerizzare la tessera elettorale e il documento di identità e compilare un modulo di domanda che trovate ...

Secondo informazione.it: Referendum abrogativo, si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno: i cinque quesiti - Domenica 8 e lunedì 9 giugno si voterà per cinque Referendum abrogativi che riguardano quesiti su licenziamenti, durata dei contratti e sicurezza sul lavoro; tempi per la richiesta di concessione dell ...