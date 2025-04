Redditi non dichiarati per 20 milioni di euro ecco cosa hanno scoperto i finanzieri a Porto Recanati

Porto Recanati, 24 aprile 2025 – Maxi operazione della Guardia di finanza, che ha scoperto ricavi non dichiarati per oltre 20 milioni di euro. Nell'ambito del monitoraggio delle imprese che operano nei distretti industriali che caratterizzano il territorio provinciale, i finanzieri della tenenza di Porto Recanati hanno rilevato una società che aveva omesso la presentazione delle previste dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Questo nonostante la ditta avesse conseguito considerevoli ricavi negli anni d'imposta oggetto di interesse operativo. L'indagine si è svolta con una mirata attività di controllo economico del territorio, corroborata dalle informazioni estrapolate dalla consultazione degli applicativi in uso alle Fiamme Gialle.

