Raspadori chance per tornare protagonista perché il finale di stagione sarà decisivo per il futuro

Raspadori avrà una chance per tornare protagonista, ed ecco perché il finale di questa stagione potrebbe diventare decisivo per il futuro Raspadori, chance per tornare protagonista: perché il finale di stagione sarà decisivo per il futuro (LaPresse) – SerieANews.comL'infortunio di David Neres potrebbe essere l'ennesima sliding door della stagione del Napoli. Un campionato vissuto con diversi problemi di natura fisica, ma che sta regalando un finale di stagione con il brivido del sogno scudetto ancora vivo. Gli azzurri hanno 71 punti, gli stessi dell'Inter a 5 giornate dal termine e la posta in palio è altissima.Il sesto problema al soleo di quest'annata partenopea, terrà fuori il brasiliano almeno fino alle ultime due giornate di Serie A. Parma o Cagliari sono le due avversarie cerchiate in rosso, poi molto dipenderà a che punto della corsa al titolo sono arrivate le due squadre protagoniste.

