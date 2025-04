Rapina in zona universitaria Spray urticante sul viso

Spray urticante sul viso e poi strappargli la catenina d'oro che aveva al collo. La Rapina è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17,30 in piazza di porta San Donato. L'uomo, un quarantenne iraniano, è stato subito soccorso da alcuni passanti, attirati dalle sue urla.Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dai testimoni dell'aggressione avvenuta in piano giorno, in una zona molto frequentata vista la presenza dell'università. Stando a quanto riferito dalla vittima agli agenti delle Volanti, gli aggressori sarebbero stati almeno tre, descritti come stranieri.Il quarantenne ha riferito di non conoscerli, ma di avere il sospetto che lo seguissero da un po', almeno da via Irnerio.

Rapina in Zona Universitaria finisce nel sangue. Ecco cosa è successo

Pomeriggio movimentato a Bologna per le forze dell’ordine. Mentre nel centro della città sfilava pacificamente il corteo contro il Ddl Sicurezza, con migliaia di partecipanti, carabinieri e polizai sono stati impegnati in diversi interventi all’interno delle mura cittadine.

Rapina in Zona Universitaria finisce con una coltellata. Ecco cosa è successo

Pomeriggio movimentato a Bologna per le forze dell’ordine. Mentre nel centro della città sfilava pacificamente il corteo contro il Ddl Sicurezza, con migliaia di partecipanti, carabinieri e polizia sono stati impegnati in diversi interventi all’interno delle mura cittadine.

Zona universitaria e sicurezza, riannodare i fili di un discorso interrotto

Nella città dei cinquanta cantieri il rischio è, ogni tanto, quello di perdere di vista altre emergenze del dibattito pubblico.

