Rapina cliente di una farmacia brindisino in trasferta subito arrestato dalla polizia

farmacia, ma la presenza della cassa continua lo ha costretto a prendere di mira un cliente. Ha avuto vita breve la fuga di un 50enne originario della provincia di Brindisi, che nel pomeriggio di oggi (giovedì 24 aprile) è entrato in azione a Manduria (Taranto). L’uomo è stato. Brindisireport.it - Rapina cliente di una farmacia: brindisino "in trasferta" subito arrestato dalla polizia Leggi su Brindisireport.it Ha assaltato una, ma la presenza della cassa continua lo ha costretto a prendere di mira un. Ha avuto vita breve la fuga di un 50enne originario della provincia di Brindisi, che nel pomeriggio di oggi (giovedì 24 aprile) è entrato in azione a Manduria (Taranto). L’uomo è stato.

Attimi di tensione in una farmacia di via Sotto il Monte a Pozzuoli, dove un 43enne napoletano, Fabio Crescenzo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato una rapina. Tentata rapina in farmacia a Pozzuoli: arrestato 43enne L’uomo è entrato nell’attività commerciale e, dopo aver minacciato un dipendente per farsi consegnare l’incasso giornaliero, lo ha colpito con […] L'articolo Tentata rapina in farmacia a Pozzuoli: arrestato 43enne sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Il 43enne è entrato in una farmacia a Pozzuoli e ha minacciato un dipendente per farsi consegnare l’incasso giornaliero e lo ha colpito con uno schiaffo. A Pozzuoli i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per tentata rapina un 43enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti a via […] 🔗2anews.it

I carabinieri di Breno lo avevano fermato poco dopo la rapina: addosso aveva ancora il denaro, circa 300 euro, sottratto in una farmacia di Darfo Boario Terme. L'uomo, un 36enne italiano, era stato denunciato in stato di libertà. Una sfilza di precedenti alle spalle Alle spalle aveva però... 🔗bresciatoday.it

