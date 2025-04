Rapina choc alla consigliera Due fratellastri condannati

fratellastri cileni che lo scorso giugno hanno preso di mira di notte le abitazioni in via Volta a Biassono, con un tentativo di Rapina e altre due portate a termine, l’ultima in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che ha rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. Per un 30enne, con problemi di droga e precedenti penali, il gup del tribunale di Monza Marco Formentin ha aggiunto 2 mesi di reclusione a una precedente condanna a 3 anni e 9 mesi, a cui si dovrà poi aggiungere a luglio il patteggiamento di altri 5 anni di pena.Il complice 35enne, che ha un altro cognome perché figlio di stessa madre ma di padre diverso, è stato invece condannato con il rito abbreviato a 4 anni e mezzo di reclusione. Ilgiorno.it - Rapina choc alla consigliera. Due fratellastri condannati Leggi su Ilgiorno.it Pene pesanti per i duecileni che lo scorso giugno hanno preso di mira di notte le abitazioni in via Volta a Biassono, con un tentativo die altre due portate a termine, l’ultima in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che ha rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. Per un 30enne, con problemi di droga e precedenti penali, il gup del tribunale di Monza Marco Formentin ha aggiunto 2 mesi di reclusione a una precedente condanna a 3 anni e 9 mesi, a cui si dovrà poi aggiungere a luglio il patteggiamento di altri 5 anni di pena.Il complice 35enne, che ha un altro cognome perché figlio di stessa madre ma di padre diverso, è stato invece condannato con il rito abbreviato a 4 anni e mezzo di reclusione.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Rapina choc alla consigliera. Due fratellastri condannati; Rapinarono la consigliera di Biassono, Angela Galbiati: pene pesanti per due fratellastri; Rapina in casa dei genitori di un ex consigliere, badante rinviata a giudizio; La frazione è sotto choc, minuti di terrore: Tre rapine a raffica ad opera di due persone armate di machete; Rapina choc a Commercity, il testimone: Come un film. Auto a fuoco e chiodi.

Scrive ilgiorno.it: Rapina choc alla consigliera. Due fratellastri condannati - Assaltarono le case di via Volta a Biassono, tra cui quella di Angela Galbiati "Mi sono svegliata e in camera c’erano uomini con il passamontagna".

ilgiorno.it scrive: Rapinarono la consigliera di Biassono, Angela Galbiati: pene pesanti per due fratellastri - Per il 30enne il gup del Tribunale di Monza Marco Formentin ha aggiunto 2 mesi di reclusione ad una precedente condanna a 3 anni e 9 mesi, a cui si dovrà poi aggiungere a luglio il patteggiamento di a ...

Scrive lanuovasardegna.it: Sassari, rapina con lo spray in via Zirano: ecco chi sono i due ventenni condannati - poco tempo prima aveva commesso un’altra rapina. Gli avvocati Andrea Devoto e Francesca Severoni, difensori dei due giovani hanno annunciato che valuteranno il ricorso in appello una volta aver ...