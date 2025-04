Inter-news.it - Ranocchia: «Stanchezza Inter è evidente. Ora Inzaghi ha un compito!»

Leggi su Inter-news.it

Andreaha analizzato la sconfitta dell’contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Questa la sua visione.IL RAGIONAMENTO – Andreasi è così pronunciato a Canale5 al termine di-Milan, conclusosi con il punteggio di 0-3: «Questo risultato non aiuta. Arrivare a un passo dal finale, senza giocarla, non è facile da digerire. Ladell’ha inciso tantissimo, ora i ragazzi e il mister dovranno essere bravissimi a contenerne gli effetti. La scelta di Jovic titolare è stata azzeccata da Conceicao, dato che un attaccante dal baricentro basso come lui ha saputo mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «