Rally Isole Canarie Rovanpera si impone nello Shakedown secondo Katsuta

Rovanpera il Rally delle Isole Canarie, evento in scena questo fine settimana. Il pilota finlandese si è infatti posizionato davanti a tutti in occasione dello Shakedown, mandando un segnale chiarissimo a tutti i principali avversari. nello specifico, il nordico a bordo della Toyoya ha percorso in modo più veloce il tracciato “Santa Brigida”, di una lunghezza di 6,26 KM, fermando il cronometro a 4’10’’0 in occasione del secondo tentativo, mostrando grande confidenza in termini di assetto. Al secondo posto si è invece piazzato Takamoto Katsuta, il quale ha raccolto un gap di 2’’5 rispetto a Rovanpera precedendo Ott Tanak e Thierry Neuville, rispettivamente terzo e quarto con lo stesso crono (4’12’’9). Completa la top 5 infine Elfyn Evans, il quale si è messo alle spalle per un paio di decimi Sebastien Ogier. Oasport.it - Rally Isole Canarie: Rovanpera si impone nello Shakedown, secondo Katsuta Leggi su Oasport.it Si apre nel segno di Kalleildelle, evento in scena questo fine settimana. Il pilota finlandese si è infatti posizionato davanti a tutti in occasione dello, mandando un segnale chiarissimo a tutti i principali avversari.specifico, il nordico a bordo della Toyoya ha percorso in modo più veloce il tracciato “Santa Brigida”, di una lunghezza di 6,26 KM, fermando il cronometro a 4’10’’0 in occasione deltentativo, mostrando grande confidenza in termini di assetto. Alposto si è invece piazzato Takamoto, il quale ha raccolto un gap di 2’’5 rispetto aprecedendo Ott Tanak e Thierry Neuville, rispettivamente terzo e quarto con lo stesso crono (4’12’’9). Completa la top 5 infine Elfyn Evans, il quale si è messo alle spalle per un paio di decimi Sebastien Ogier.

