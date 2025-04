Ilgiorno.it - Raid vandalico contro le pareti del municipio

Leggi su Ilgiorno.it

completamente imbrattato, come probabilmente non si era mai visto. È la sorpresa di Pasqua, anzi di Pasquetta, con le immagini che hanno subito fatto il giro dei social network attirando la curiosità dei cittadini che, in molti casi, hanno condannato il gesto. Ignoto naturalmente l’autore. Probabilmente gli autori, visto che il numero delle scritte comparse sulsono davvero da record. Già in passato il Comune era stato preso di mira da vandali, ma questa volta si sono proprio divertiti a lasciare il segno del loro passaggio. Non disegni e scritte a caso, bensì un messaggio preciso, che non risulta però essere una pubblica denuncia nei confronti di qualcosa o di qualcuno. Si tratta infatti di un messaggio indecifrabile per molti cittadini, dirà forse qualcosa gli autori del gesto e a pochi altri.