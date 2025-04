Raid russo su Kiev nove morti e 63 feriti Trump Penso di avere un accordo con Putin sul Ucraina

Il presidente americano attacca il leader ucraino per il suo rifiuto alla proposta di una Crimea russa. E annuncia: "Potrei incontrare dopo il viaggio in Arabia Saudita"

Giornalista di Ukrinform uccisa in raid russo su Kiev: il ricordo di Tetiana Kulyk

Tra le vittime raid russo di stanotte sulla regione di Kiev c'è una giornalista di Ukrinform, Tetiana Kulyk, autrice e conduttrice del progetto 'Nazione degli invincibili' che ha ricoperto il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale.

Tra le vittime raid russo di stanotte sulla regione di Kiev c'è una giornalista di Ukrinform, Tetiana Kulyk, autrice e conduttrice del progetto 'Nazione degli invincibili' che ha ricoperto il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale. Raid russo di Kiev, due vittime

5.06 Due persone sono morte nell'attacco russo delle prime ore di oggi su Kiev, secondo le informazioni diffuse dal sindaco della città, Vitali Klitschko, sulla rete Telegram.

5.06 Due persone sono morte nell'attacco russo delle prime ore di oggi su Kiev, secondo le informazioni diffuse dal sindaco della città, Vitali Klitschko, sulla rete Telegram. Kiev,raid russo: sale bilancio vittime

3.10 Si aggrava il bilancio dell'attacco russo con missili e droni su Kiev: secondo il sindaco della città,Vitali Klitschkol su Telegram almeno due persone sono morte mentre 54 sono rimaste ferite.

