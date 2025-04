Rai l’ex presidente Foa Venivo intercettato Poi il duro attacco all’Europa

presidente della Rai, ha rilasciato dichiarazioni forti durante un'intervista a Radio Cusano, ospite del programma Battitori Liberi condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano. L'occasione è stata la presentazione del suo nuovo libro, "La società del ricatto", in cui approfondisce i meccanismi di controllo e pressione all'interno del potere politico e istituzionale."Ero intercettato, volevano sapere se ero ricattabile"Durante l'intervista, Foa ha rivelato: "Quando ero presidente della Rai avevo la netta impressione, che era in realtà una certezza, di essere intercettato sia al telefono che negli ambienti che frequentavo. E questo è grave, perché l'intento era sapere se c'erano elementi con cui potermi ricattare, se avevo amanti o se prendevo tangenti".Secondo l'ex presidente Rai, questa prassi non sarebbe un'eccezione, ma una costante della politica contemporanea, in Italia come all'estero.

