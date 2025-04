Rai crescono gli ascolti di Tg2 Italia Europa Il grande lavoro per Papa Francesco

Papa Francesco. L’ incredulità, avendolo visto il giorno prima, il giorno di Pasqua, in piazza tra il suo popolo. Tg2 Italia Europa sta per andare in onda. Alle 10.00 con una scaletta che parte dall’attualità e poi parlare an Ilgiornaleditalia.it - Rai, crescono gli ascolti di Tg2 Italia Europa. Il grande lavoro per Papa Francesco Leggi su Ilgiornaleditalia.it Lunedì dell’Angelo. Lunedì 21 aprile. Alle 9.47 arriva la notizia. È morto. L’ incredulità, avendolo visto il giorno prima, il giorno di Pasqua, in piazza tra il suo popolo. Tg2sta per andare in onda. Alle 10.00 con una scaletta che parte dall’attualità e poi parlare an

