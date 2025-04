Ragazzo aggredito nel locale in centro scatta la chiusura di 4 giorni

chiusura temporanea di quattro giorni nei confronti del gestore di un locale nella zona del centro città. La sospensione dell’attività - riferisce la questura in una nota - si è resa necessaria dopo un intervento effettuato in marzo dalle. Ilpiacenza.it - Ragazzo aggredito nel locale in centro, scatta la chiusura di 4 giorni Leggi su Ilpiacenza.it La questura ha emesso e notificato un provvedimento ditemporanea di quattronei confronti del gestore di unnella zona delcittà. La sospensione dell’attività - riferisce la questura in una nota - si è resa necessaria dopo un intervento effettuato in marzo dalle.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Approfondimenti da altre fonti: Ragazzo aggredito nel locale in centro, scatta la chiusura di 4 giorni; Ragazzo picchiato fuori dal locale. In ambulanza portato in ospedale; Busto Arsizio, quindicenne preso a calci pugni dal branco. La rabbia del padre: “Picchiato da delle bestie, ognuno voleva il suo pezzo di carne...”; Marsala: infermiera del 118 trova il figlio ferito da una brutale aggressione; Aggredito dal branco. Ragazzo di 20 anni picchiato con spranghe fuori dal locale «Credevo di morire».

Lo riporta ilpiacenza.it: Ragazzo aggredito nel locale in centro, scatta la chiusura di 4 giorni - La questura ha emesso e notificato un provvedimento di chiusura temporanea di quattro giorni nei confronti del gestore di un locale nella zona del centro città. La sospensione dell’attività - riferisc ...

Risulta da msn.com: Ragazzo picchiato fuori dal locale. In ambulanza portato in ospedale - Pestato in mezzo alla strada da tre uomini dopo una serata trascorsa al Donoma, un 25enne finisce all’ospedale con il volto tumefatto. È quanto accaduto la notte di Pasqua, nelle vicinanze del locale ...

Si legge su fanpage.it: Ragazzo di 20 anni aggredito con un taglierino a CityLife, è grave: caccia all’aggressore in fuga - Un ragazzo di 20 anni è stato colpito con un taglierino intorno alle 19 di oggi martedì 15 aprile in piazza Tre Torri a Milano (CityLife), all'ingresso ...