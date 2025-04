Raccolta di firme Non chiudete l’Epicentro

Raccolta di firme contro la scelta del Comune di chiudere il polo di via Bertarini: "stanno smantellando le politiche per under 25". Già 443 le adesioni alla campagna nata dal basso. Anche la minoranza di Carugate si è schierata con le famiglie, dopo lo stop alle attività a fine febbraio. "Una scelta che ha sorpreso tutti – spiegano gli organizzatori –. La Giunta ha messo fine a una storia costruita in oltre vent’anni attraverso le storie di moltissimi ragazzi che hanno chiamato casa l’Epicentro. Per molte generazioni il servizio offerto è stato un’occasione importante di crescita, accompagnata da figure professionali in un luogo riconoscibile, che ha contribuito a rafforzare la loro identità". Gli spazi del Cag "avrebbero richiesto un’importante ristrutturazione, fra le ipotesi c’era anche quella di un ricollocamento. Ilgiorno.it - Raccolta di firme: "Non chiudete l’Epicentro" Leggi su Ilgiorno.it "Riaprite il Centro giovanile",dicontro la scelta del Comune di chiudere il polo di via Bertarini: "stanno smantellando le politiche per under 25". Già 443 le adesioni alla campagna nata dal basso. Anche la minoranza di Carugate si è schierata con le famiglie, dopo lo stop alle attività a fine febbraio. "Una scelta che ha sorpreso tutti – spiegano gli organizzatori –. La Giunta ha messo fine a una storia costruita in oltre vent’anni attraverso le storie di moltissimi ragazzi che hanno chiamato casa. Per molte generazioni il servizio offerto è stato un’occasione importante di crescita, accompagnata da figure professionali in un luogo riconoscibile, che ha contribuito a rafforzare la loro identità". Gli spazi del Cag "avrebbero richiesto un’importante ristrutturazione, fra le ipotesi c’era anche quella di un ricollocamento.

