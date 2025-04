Questi pantaloni casual chic sbaragliano la concorrenza dei jeans per fare coppia con un altro grande classico

pantaloni chino sarà la combo inedita della stagione primaverile? Basta vederli insieme per capire quanto si tratti di un’accoppiata smart perfetta da essere indossata ogni giorno in Questi mesi di passaggio prima che arrivi l’estate. Quando si pensa a uno stile lady-like vagamente rétro ma di classe, il primo pensiero che viene in mente è un tailleur di tweed. Come quelli resi celebri da Gabrielle Chanel che hanno avuto il loro periodo di massimo splendore tra gli Anni 50 e 60. Da allora abbiamo imparato che la giacca può essere indossata anche separata dalla sua gonna coordinata. Con altri pantaloni o gonne eleganti. Ma soprattutto che vale la pena portarla anche con qualcosa di più casual. Amica.it - Questi pantaloni casual chic sbaragliano la concorrenza dei jeans per fare coppia con un altro grande classico Leggi su Amica.it Chi vuole scommettere che quella tra giacca di tweed echino sarà la combo inedita della stagione primaverile? Basta vederli insieme per capire quanto si tratti di un’acta smart perfetta da essere indossata ogni giorno inmesi di passaggio prima che arrivi l’estate. Quando si pensa a uno stile lady-like vagamente rétro ma di classe, il primo pensiero che viene in mente è un tailleur di tweed. Come quelli resi celebri da Gabrielle Chanel che hanno avuto il loro periodo di massimo splendore tra gli Anni 50 e 60. Da allora abbiamo imparato che la giacca può essere indossata anche separata dalla sua gonna coordinata. Con altrio gonne eleganti. Ma soprattutto che vale la pena portarla anche con qualcosa di più

