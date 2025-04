Ilrestodelcarlino.it - "Quell’ospedale non garantisce l’emergenza"

"Altro che pronto soccorso." Il documento dell’Ast sulla gestione dei trasporti secondari urgenti (cioè da una struttura all’altra) non lascia spazio a dubbi: nelle situazioni di emergenza l’ospedale di Pergola non è in grado di offrire un supporto per i casi gravi. Parole di Marta Ruggeri (in foto), capogruppo M5S in consiglio regionale, che aggiunge: "L’azienda sanitaria stabilisce nero su bianco che i pazienti critici devono essere trasferiti altrove. Trasferimenti che vengono affidati a team in reperibilità, con inevitabili ritardi legati alla disponibilità del personale; e in assenza del medico rianimatore l’attesa può protrarsi, con gravi rischi per il paziente. Persino l’intervento dell’équipe Potes locale è ‘temporaneo’ e subordinato alla possibilità di rientrare al servizio ordinario.