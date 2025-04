Quella volta che Papa Francesco finanziò un campo da calcio per un carcere in Perù

Papa mi diede 3.000 euro per un terribile penitenziario peruviano a 5.500 metri di altitudine». Ecodibergamo.it - «Quella volta che Papa Francesco finanziò un campo da calcio per un carcere in Perù» Leggi su Ecodibergamo.it RICORDI. Monsignor Luigi Ginami: «Ilmi diede 3.000 euro per un terribile penitenziario peruviano a 5.500 metri di altitudine».

ROMA – La sfida Inter-Roma, match di cartello della 34ª giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 15 e non più sabato alle 18, come inizialmente previsto. La decisione, comunicata dalla Lega Serie A e riportata dall’ANSA, è legata alla concomitanza con i funerali di Papa Francesco, in programma proprio sabato. Una scelta dettata anche dal rispetto. Malgrado fosse arrivata una deroga del Governo per permettere la disputa della partita in orario serale, l’Inter ha deciso di non scendere ... 🔗thesocialpost.it

Sanremo 2025 entra nella storia con la prima partecipazione di un Papa al Festival della Canzone Italiana. Sanremo 2025, la prima volta di un Papa al Festival: il videomessaggio di Francesco che emoziona l’Ariston (ANSA FOTO) – Notizie.comDopo la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2023, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti risponde con un evento senza precedenti: un videomessaggio di Papa Francesco, che ha emozionato il pubblico dell’Ariston con parole di ... 🔗notizie.com

Papa Francesco sta meglio, per la prima volta il bollettino medico parla di lievi miglioramenti. La prognosi è ancora riservata. L’Angelus di domani diffuso solo come testo. Papa Francesco sta meglio: per la prima volta il bollettino parla di lievi miglioramenti (Ansa Foto) – notizie.comLe condizioni cliniche del Santo Padre continuano ad essere stabili. Ma questa è una buona notizia perché implica che sta rispondendo bene alla terapia per guarire dalla polmonite bilaterale che lo costringe ... 🔗notizie.com