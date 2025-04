Lanazione.it - Quel bacio alla Fernanda: "Il Papa vide che era lontana e si fermò per salutarla". L’emozione dell’Unitalsi

"Eravamo lontani perché arrivati a San Pietro in ritardo, ma quandoFrancescolachiese all’autista di fermarsi, scese e la salutò con unaffettuoso". Sono passati più di undici anni dall’aneddoto che Antonella Gazzanelli, presidente della sezione pietrasantina, pesca dal cilindro dei ricordi con emozione e affetto. Era il 20 novembre 2013 quando, "nonnina" di Pietrasanta scomparsa alcuni anni fa, fu inserita nella comitiva dell’associazione, da oltre un secolo impegnata nel trasporto di anziani che vivono da soli e persone con disabilità."Abbiamo partecipato cinque volte alle udienze del– ricorda Gazzanelli – di cui tre come sezione e altre due insieme all’Unitalsi nazionale.partecipò al pellegrinaggio nel novembre 2013, mala volta il gruppo arrivò tardi e rimasero tutti in fondo.