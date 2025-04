Quei segni sul volto del Papa il giorno prima di morire cos è la facies hippocratica

segni della morte imminente sul volto di Papa Francesco. In questi giorni si è molto parlato sui giornali della facies hippocratica, un'espressione con cui si indica un volto caratterizzato da occhi infossati, tempie scavate, naso affilato e pelle tesa e fredda. Anche secondo Matteo Bassetti. Leggi su Bresciatoday.it della morte imminente suldiFrancesco. In questi giorni si è molto parlato sui giornali della, un'espressione con cui si indica uncaratterizzato da occhi infossati, tempie scavate, naso affilato e pelle tesa e fredda. Anche secondo Matteo Bassetti.

Nell’ultima apparizione pubblica di Papa Francesco, durante la celebrazione della Santa Pasqua del 20 aprile 2025, molti fedeli hanno notato un cambiamento evidente nel volto del Pontefice. Un’espressione stanca, scavata, segnata da una sofferenza profonda, che andava oltre la semplice fatica. A posteriori, queste immagini hanno assunto un significato ancora più forte: appena ventiquattr’ore dopo, alle 7 del mattino del 21 aprile, Papa Francesco veniva colpito da un ictus emorragico che ne ha ... 🔗panorama.it

Domenica di Pasqua, milioni di fedeli hanno assistito alla tradizionale benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, affacciato dal loggione centrale della Basilica di San Pietro. Appariva fragile,... 🔗leggo.it

Quello di Papa Francesco era il "volto della morte". Tecnicamente, i medici parlano di "facies hippocratica". Dalla finestra di San Pietro e poi in piazza sulla Papamobile, tra i 35mila fedeli arrivati per festeggiare la Pasqua in Vaticano, secondo gli esperti erano visibili tutti i segnali che la fine di Bergoglio era vicina: occhi infossati, volto inespressivo, naso sottile. Quanto vicina, una manciata di ore, solo pochi potevano prevederlo. 🔗liberoquotidiano.it

