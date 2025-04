Quattro mesi con la nuova Tarip Promossa la tariffa puntuale Più differenziata zero aumenti

Quattro mesi dal passaggio alla Tarip, la tariffa puntuale sulla raccolta differenziata, il Comune di Varese stila un bilancio positivo del percorso di rinnovamento avviato in materia di rifiuti e sostenibilità. La prima buona notizia è che la gestione complessiva della raccolta rifiuti in città non vedrà alcun aumento, anche grazie alla crescita della percentuale della differenziata. Il piano economico finanziario, presentato ai consiglieri comunali in occasione della Commissione Bilancio, resta invariato rispetto all’anno scorso e quindi il costo di tutto il sistema di raccolta sarà pari al 2024."Questo risultato – dichiara Cristina Buzzetti, assessore al Bilancio – ci consente di garantire un servizio con la stessa qualità a costi invariati, parametrato sull’effettiva produzione dei rifiuti delle utenze". Ilgiorno.it - Quattro mesi con la nuova Tarip: "Promossa la tariffa puntuale. Più differenziata, zero aumenti" Leggi su Ilgiorno.it dal passaggio alla, lasulla raccolta, il Comune di Varese stila un bilancio positivo del percorso di rinnovamento avviato in materia di rifiuti e sostenibilità. La prima buona notizia è che la gestione complessiva della raccolta rifiuti in città non vedrà alcun aumento, anche grazie alla crescita della percentuale della. Il piano economico finanziario, presentato ai consiglieri comunali in occasione della Commissione Bilancio, resta invariato rispetto all’anno scorso e quindi il costo di tutto il sistema di raccolta sarà pari al 2024."Questo risultato – dichiara Cristina Buzzetti, assessore al Bilancio – ci consente di garantire un servizio con la stessa qualità a costi invariati, parametrato sull’effettiva produzione dei rifiuti delle utenze".

Potrebbe interessarti anche:

'Quattro amici al bar', dove c'era lo storico locale si accende una nuova insegna in piazza del Popolo

La rivitalizzazione del centro è uno dei temi caldi in città. Si accende una nuova insegna nel centro storico di Cesena, fermento in Piazza del Popolo, dove lo storico locale 'Lo Chalet' cede il passo a un progetto giovane e appassionato: nasce il 'Bar Giulio'.

La rivitalizzazione del centro è uno dei temi caldi in città. Si accende una nuova insegna nel centro storico di Cesena, fermento in Piazza del Popolo, dove lo storico locale 'Lo Chalet' cede il passo a un progetto giovane e appassionato: nasce il 'Bar Giulio'. La strada provinciale Puntalazzo-Nunziata è interrotta da quattro mesi

"Sollecitato da tanti concittadini mascalesi mi sono adoperato per capire qualcosa sullo stato dell'arte dei lavori di ripristino della strada provinciale 78 (Nunziata-Puntalazzo), da ottobre chiusa al transito per delle frane che hanno invaso la carreggiata e crolli della sede stradale.

"Sollecitato da tanti concittadini mascalesi mi sono adoperato per capire qualcosa sullo stato dell'arte dei lavori di ripristino della strada provinciale 78 (Nunziata-Puntalazzo), da ottobre chiusa al transito per delle frane che hanno invaso la carreggiata e crolli della sede stradale. Abusava del figlio e filmava le violenza: madre condannata a quattro anni e dieci mesi

Firenze, 11 febbraio 2025 – Quattro anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico.

Approfondimenti da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Quattro mesi con la nuova Tarip: Promossa la tariffa puntuale. Più differenziata, zero aumenti; Quattro mesi di Tarip: il Comune esulta ma tassa e gestione dei rifiuti non convincono i varesini; Varese, quattro mesi con la Tarip: raccolta differenziata in crescita e costi invariati per cittadini e imprese; Tarip a Varese, «tariffe invariate o più basse»; Risultati positivi con la Tarip, il Comune di Varese lascia invariati i costi della tassa dei rifiuti.

Lo riporta ilgiorno.it: Quattro mesi con la nuova Tarip: "Promossa la tariffa puntuale. Più differenziata, zero aumenti" - Il Comune di Varese traccia un bilancio positivo in materia di raccolta rifiuti e costi. L’opposizione: non è vero che i cittadini pagheranno per quanta spazzatura producono.