Quattro giorni di festa per Maria Santissima della Libera

Dopo il rinvio dovuto alla morte di Papa Francesco, dal 1° al 4 maggio, San Tammaro celebrerà la festa in onore di Maria Santissima della Libera con un programma ricco di appuntamenti religiosi e civili. Il culmine delle celebrazioni sarà rappresentato dalle processioni delle effigi della Madonna.

