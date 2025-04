Quatto Consiglieri della Provincia di Taranto plaudono al risanamento del CTP

della Provincia di Taranto, Roberto Puglia, a sottolineare positivamente il lavoro sinora svolto dal management dell’azienda di trasporto pubblico locale, Ctp, presieduta dall’avvocato Francesco Tacente.Lo evidenziano i Consiglieri Provinciali Giovanna TOMAI, Angelo LATERZA, Luca MAIORANO, Massimo CARRIERI che, al termine del confronto avuto oggi in Provincia con il CdA dell’azienda, hanno particolarmente apprezzato “il risanamento finanziario condotto, in questi anni, dall’azienda presieduta da Francesco Tacente che, peraltro, ha consentito di acquistare, a cavallo tra il 2023 e il 2024, 87 nuovi autobus, di cui 20 ibridi e quindi particolarmente rispettosi dell’ambiente”. Tarantinitime.it - Quatto Consiglieri della Provincia di Taranto plaudono al risanamento del CTP Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time Quotidiano“Organizzazione aziendale impeccabile”: è stato, con queste testuali parole, lo stesso Presidente facente funzionidi, Roberto Puglia, a sottolineare positivamente il lavoro sinora svolto dal management dell’azienda di trasporto pubblico locale, Ctp, presieduta dall’avvocato Francesco Tacente.Lo evidenziano ili Giovanna TOMAI, Angelo LATERZA, Luca MAIORANO, Massimo CARRIERI che, al termine del confronto avuto oggi incon il CdA dell’azienda, hanno particolarmente apprezzato “ilfinanziario condotto, in questi anni, dall’azienda presieduta da Francesco Tacente che, peraltro, ha consentito di acquistare, a cavallo tra il 2023 e il 2024, 87 nuovi autobus, di cui 20 ibridi e quindi particolarmente rispettosi dell’ambiente”.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Ctp Taranto, consiglieri provinciali elogiano il risanamento: 87 nuovi bus e conti in ordine; Tacente si dimette dalla presidenza del Ctp; Consiglieri della Provincia di Taranto plaudono al risanamento del CTP; Il Presidente ed i consiglieri della Provincia di Taranto incontrano i vertici di CTP. Puglia: “Un incontro proficuo per la sinergia tra le parti”; Elezioni Provinciali, c’è Longo per il centrodestra. La sinistra in alto mare.

Lo riporta quotidianodipuglia.it: Elezioni Provinciali, c’è Longo per il centrodestra. La sinistra in alto mare - È Alfredo Longo, sindaco di Maruggio, il candidato alla Presidenza della Provincia di Taranto per il centrodestra. Sul suo nome, proposto da Forza Italia, ieri sera si è registrata ...

Risulta da ilcorrieredelgiorno.it: Quattro consiglieri comunali di Taranto vanno a processo per dei rimborsi del Comune contestati dalle Fiamme Gialle - Il gup Fulvia Misserini del Tribunale di Taranto ieri al termine dell’udienza preliminare ha deciso che sarà un processo a determinare se quattro consiglieri comunali della scorsa legislatura, due dei ...

Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it: Taranto, doppio «stipendio» ai consiglieri provinciali indaga la Corte dei Conti - TARANTO - Doppio «stipendio» alla Provincia di Taranto, la Procura regionale della Corte dei Conti chiede chiarimenti a ventuno ex consiglieri ... caso già pubblicò quattro anni fa l’elenco ...