Quanto si risparmia in bolletta cambiando elettrodomestici di classe superiore

La sostituzione di vecchicon modelli dienergetica A non riguarda solo una questione di gusti e prestazioni, ma si traduce anche in un significativo risparmio in. Per aiutare chi intende approfittare di questa opportunità, Facile.it ha individuato gliche incidono maggiormente sui consumi energetici e stimato il risparmio possibile inscegliendo dispositivi ad alta efficienza.sicon questi prodottiCon l’approvazione definitiva da parte del Senato, il Decreto Bollette è stato convertito in legge e include anche il cosiddetto bonus: un incentivo che permette di ottenere uno sconto fino a 200 euro direttamente in fattura per la sostituzione di vecchi apparecchi con modelli nuovi. Un occasione quindi per le famiglie italiane di cambiare i propricon alcuni più nuovi e soprattutto, più performanti dal punto di vista ambientale.