Quanto costa alloggiare a Roma nei giorni dei funerali del papa e del Conclave

Chi intendeper partecipare aidiFrancesco, in programma sabato 26 aprile, dovrà affrontare costi molto elevati per il pernottamento. Secondo un monitoraggio del Codacons, le tariffe delle strutture ricettive nei pressi del Vaticano stanno registrando aumenti significativi, con alcune soluzioni che superano i 2.500 euro a notte. Il Codacons ha quindi lanciato l’allarme contro possibili speculazioni, ricordando che l’apertura del Giubileo ha già innescato un rialzo generalizzato dei prezzi. L’associazione invita i fedeli a segnalare rincari anomali e promette di vigilare affinché non si approfitti della situazione.in questiFolla in Piazza San Pietro perFrancesco (Imagoeconomica).Nella zona Prati-Vaticano, una camera doppia in hotel parte da circa 200 euro, ma può arrivare fino a 2 mila euro, mentre i b&b oscillano tra 143 e oltre mille euro.