Quando il liscio incontra la Gen Z: il racconto di Matilde Montanari nella 15esima puntata de La Balera

quindicesimade La, il podcast che celebra la musica popolare italiana, la tradizione delromagnolol’energia della Generazione Z con la voce e l’entusiasmo travolgente di. Giovane cantante e inviata di Radio Immaginaria,fa parte dell’orchestra Santa, protagonista sul palco del Festival di Sanremo con una rivisitazione emozionante di Romagna mia, in occasione del suo 70° anniversario. In questo episodio ci racconta come è nata la sua passione per il, le esperienze live più sorprendenti (tra cui uno stage diving su un pezzo folk!), e il potere della musica di unire le generazioni. Dalla tradizione reinterpretata in chiave pop alle balere che tornano a riempirsi di giovani, questaè una dichiarazione d’amore per un genere che continua a far ballare, sorridere e resistere.