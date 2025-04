Ilrestodelcarlino.it - "Quale futuro per la città?. La giunta dica cosa fare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A circa dieci mesi dall’insediamento dell’attualemunicipale, per il Partito Democratico urbinate "Ancora le grandi questioni restano da affrontare, e l’Amministrazione non ha spiegato in che direzione vuole provare a sviluppare la". Le parole sono del capogruppo in consiglio Federico Scaramucci, che fa il punto a tutto campo sull’attività del Gambini ter, partendo da una considerazione: "Non è chiaro a nessuno – dice Scaramucci – quali siano le direttrici di sviluppo della Urbino dei prossimi anni. E non è chiaro non tanto perché sindaco esono vaghi, ma perché proprio non l’hanno detto. Non hanno spiegato a nessuno quali sono le linee guida delle loro azioni, gli obiettivi strategici e soprattutto le azioni pratiche per arrivarci. Tante piccole azioni sparse, tanti lavoretti ma che non incideranno sul lungo termine.