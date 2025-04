Putin Nordio silenzia la sinistra Mandato di arresto Non è mai entrato in Italia

Italiani è totalmente destituito di fondamento perché il presidente russo Vladimir Putin, nei cui confronti vi è una richiesta della Corte penale internazionale, non è mai transitato in territorio Italiano né mai si è avuta notizia che fosse in procinto di farvi ingresso": il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, lo ha spiegato in una nota, rispondendo alle polemica sollevata da alcuni giornali, secondo cui il suo dicastero non avrebbe inoltrato il provvedimento della Corte penale internazionale (il Mandato di cattura nei confronti del presidente russo, ndr) alla Procura generale per renderlo esecutivo. A tal proposito il Guardasigilli ha precisato: "La presenza della persona o il suo imminente ingresso nel territorio dello Stato sono condizioni essenziali per i provvedimenti conseguenti". Liberoquotidiano.it - Putin, Nordio silenzia la sinistra: "Mandato di arresto? Non è mai entrato in Italia" Leggi su Liberoquotidiano.it "Quanto riportato stamani da alcuni quotidianini è totalmente destituito di fondamento perché il presidente russo Vladimir, nei cui confronti vi è una richiesta della Corte penale internazionale, non è mai transitato in territoriono né mai si è avuta notizia che fosse in procinto di farvi ingresso": il ministro della Giustizia, Carlo, lo ha spiegato in una nota, rispondendo alle polemica sollevata da alcuni giornali, secondo cui il suo dicastero non avrebbe inoltrato il provvedimento della Corte penale internazionale (ildi cattura nei confronti del presidente russo, ndr) alla Procura generale per renderlo esecutivo. A tal proposito il Guardasigilli ha precisato: "La presenza della persona o il suo imminente ingresso nel territorio dello Stato sono condizioni essenziali per i provvedimenti conseguenti".

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Putin, Nordio silenzia la sinistra: Mandato di arresto? Non è mai entrato in Italia; Capezzone: La strage russa, un messaggio per Trump | .it; Schlein-Calenda, rissa a sinistra: volano stracci | .it; L'America mette pressione su Egitto e Giordania | .it; La destra di Giorgia è la vera nemica della destra hitleriana | .it.

Secondo informazione.it: Etnie e femminicidi, De Luca si smarca dalle accuse della sinistra a Nordio - Etnie e femminicidi, De Luca si smarca dalle accuse della sinistra a Nordio Il presidente della Campania: la sicurezza è un tema che riguarda trutti "Il tema della sicurezza è un tema decisivo.