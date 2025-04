Putin i funerali di Papa Francesco e il rischio arresto cosa ha detto Nordio

Nordio non avrebbe trasmesso la documentazione richiesta dalla Cpi per il mandato di arresto di Putin. Oggi la replica di Nordio: “Quanto riportato stamani da alcuni quotidiani italiani è totalmente destituito di fondamento perché il presidente russo Vladimir Putin, nei cui confronti vi è una richiesta della Corte penale internazionale, non è mai transitato in territorio italiano né mai si è avuta notizia che fosse in procinto di farvi ingresso. La presenza della persona o il suo imminente ingresso nel territorio dello Stato sono, infatti condizioni essenziali per i provvedimenti conseguenti”. Lo precisa in una nota il ministro della Giustizia. Si moltiplicano intanto le richieste di chiarimento. “E’ vero che il ministro della Giustizia Nordio non ha trasmesso alla Procura generale di Roma la documentazione richiesta dalla Corte Penale Internazionale per il mandato di arresto del presidente Putin e perché non lo ha fatto? E’ vero cha la decisione è stata condivisa anche dalla presidente del Consiglio Meloni e dal ministro degli Esteri Tajani e perché visti gli obblighi internazionali dell’Italia derivanti dallo Statuto di Roma della Cpi? Il governo non ritiene che tale decisione comprometta la credibilità dell’Italia nel sistema di giustizia penale internazionale e non intende garantire il pieno rispetto degli obblighi di cooperazione giudiziaria internazionale?”. Lapresse.it - Putin, i funerali di Papa Francesco e il rischio arresto: cosa ha detto Nordio Leggi su Lapresse.it Alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che il ministronon avrebbe trasmesso la documentazione richiesta dalla Cpi per il mandato didi. Oggi la replica di: “Quanto riportato stamani da alcuni quotidiani italiani è totalmente destituito di fondamento perché il presidente russo Vladimir, nei cui confronti vi è una richiesta della Corte penale internazionale, non è mai transitato in territorio italiano né mai si è avuta notizia che fosse in procinto di farvi ingresso. La presenza della persona o il suo imminente ingresso nel territorio dello Stato sono, infatti condizioni essenziali per i provvedimenti conseguenti”. Lo precisa in una nota il ministro della Giustizia. Si moltiplicano intanto le richieste di chiarimento. “E’ vero che il ministro della Giustizianon ha trasmesso alla Procura generale di Roma la documentazione richiesta dalla Corte Penale Internazionale per il mandato didel presidentee perché non lo ha fatto? E’ vero cha la decisione è stata condivisa anche dalla presidente del Consiglio Meloni e dal ministro degli Esteri Tajani e perché visti gli obblighi internazionali dell’Italia derivanti dallo Statuto di Roma della Cpi? Il governo non ritiene che tale decisione comprometta la credibilità dell’Italia nel sistema di giustizia penale internazionale e non intende garantire il pieno rispetto degli obblighi di cooperazione giudiziaria internazionale?”.

