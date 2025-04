Ilfattoquotidiano.it - “Provo un dolore terribile nel rimuovere 200 tatuaggi sul mio corpo. Fa schifo. Ho già speso 18mila euro”: la rivelazione dell’attore comico Pete Davidson

gioie e dolori per chi li fa. Ma se poi ci si stanca, rimuoverli è davvero dura. Ne sa qualcosa l’attore e31enneche ha deciso di togliere dal suoi 200. “Ho iniziato durante il Covid nel 2020 e mi ci vorranno altri 10 anni”, ha dichiarato l’ex star del “Saturday Night Live” alla rivista Variety.“Per ora sono riuscito a ‘ripulire’ le braccia, le mani e il collo – ha spiegato-Ma c’è ancora da lavorare su dorso e schiena. Il procedimento è piuttosto orribile eunenorme. È come mettere il braccio su una griglia e sentire il bruciore sullo strato superiore. Poi bisogna fare una terapia ad hoc per poter far guarire correttamente la parte trattata. È piuttosto difficile. Fa, sono onesto nel dirlo“. Una fonte vicina all’attore ha rivelato al magazine People che ha giàper i trattamenti.