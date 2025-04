Protezione civile protocollo fra Regione Anpas Croce Rossa e Misericordia

Regione Toscana, Anpas, Croce Rossa e Misericordie un protocollo per l’utilizzo coordinato degli strumenti di Protezione civile e degli spazi del deposito Centro Pegaso di Ospedaletto a Pisa. ça firma è stata posta in occasione della seconda mattina del Festival dell’identità Toscana, evento dedicato alla difesa del suolo e trasformato in un incontro operativo per rispetto del lutto nazionale dovuto alla morte di Papa Francesco. L’iniziativa ha offerto l’opportunità di riflettere sul ruolo e sul futuro della Protezione civile regionale, sistema organizzato ed efficiente, ma anche elemento distintivo dell’amministrazione toscana.“Dopo le emergenze dettate dal maltempo – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – abbiamo sentito la necessità di fare il punto sul coordinamento tra gli enti impegnati nei casi di emergenza. Leggi su Corrieretoscano.it PISA – Siglato daToscana,e Misericordie unper l’utilizzo coordinato degli strumenti die degli spazi del deposito Centro Pegaso di Ospedaletto a Pisa. ça firma è stata posta in occasione della seconda mattina del Festival dell’identità Toscana, evento dedicato alla difesa del suolo e trasformato in un incontro operativo per rispetto del lutto nazionale dovuto alla morte di Papa Francesco. L’iniziativa ha offerto l’opportunità di riflettere sul ruolo e sul futuro dellaregionale, sistema organizzato ed efficiente, ma anche elemento distintivo dell’amministrazione toscana.“Dopo le emergenze dettate dal maltempo – ha spiegato il presidente dellaToscana Eugenio Giani – abbiamo sentito la necessità di fare il punto sul coordinamento tra gli enti impegnati nei casi di emergenza.

