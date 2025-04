Prostituzione sequestrata una casa di appuntamenti a Montecatini

Montecatini (Pistoia), 24 aprile 2025 – E' stata sequestrata dalla polizia una casa di appuntamenti a Montecatini Terme ( Pistoia) e denunciata la donna che la gestiva, una 55enne cinese, per sfruttamento della Prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La casa era in via San Marco e vi veniva svolta attività quotidiana di Prostituzione da parte di ragazze cinesi. Servizi di osservazione e dichiarazioni dei clienti hanno confermato agli investigatori che c'era un'attività di meretricio anche pubblicizzata su siti web a carattere erotico-pornografico con foto di ragazze della Cina ed elenco delle prestazioni offerte. Inoltre, ai numeri di telefono sui siti rispondeva la 55enne affittuaria dell'appartamento e sempre presente. Era lei a prendere contatti coi clienti.La polizia quando ha fatto irruzione ha sorpreso una cinese di 60 anni, clandestina in Italia, che aveva appena incontrato un cliente.

