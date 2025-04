Pronto il piano sanitario per i funerali di papa Francesco

Pronto il piano sanitario predisposto dalla Regione Lazio per i funerali di papa Francesco in programma sabato 26 aprile. Le misure riguarderanno anche il Giubileo degli adolescenti previsto per domenica 27. Il dispositivo di protezione sanitaria attivo dalle 7 di mattina di sabato 26 con. Romatoday.it - Pronto il piano sanitario per i funerali di papa Francesco Leggi su Romatoday.it ilpredisposto dalla Regione Lazio per idiin programma sabato 26 aprile. Le misure riguarderanno anche il Giubileo degli adolescenti previsto per domenica 27. Il dispositivo di protezione sanitaria attivo dalle 7 di mattina di sabato 26 con.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Ambulanze, punti medici e squadre di soccorso: il piano sanitario per i funerali di papa Francesco; Papa: pronto piano sanitario della Regione Lazio per i funerali; Funerali Papa Francesco, pronto il piano sanitario. Ecco tutte le informazioni per i pellegrini; Superate le 60mila persone per l’omaggio a Papa Francesco. Sabato il funerale; Papa Francesco, le news in diretta. Biden sarà ai funerali. A San Pietro oltre 61mila fedeli, la tomba visitabile da domenica.

Riporta italiaoggi.it: Funerali Papa Francesco, pronto il piano sanitario. Ecco tutte le informazioni per i pellegrini - «Nelle prime 24 ore ci sono stati quasi 50mila accessi» nella basilica di San Pietro che «è rimasta aperta sino alle 5,30 di questa mattina, con solo una pausa tra le 23 e le 23,30»: lo ha riferito il ...

Risulta da msn.com: Papa: pronto piano sanitario della Regione Lazio per i funerali - (ANSA) - ROMA, 24 APR - È pronto il piano sanitario predisposto dalla Regione Lazio per le esequie di Papa Francesco in programma sabato 26 aprile. Il piano riguarderà anche il Giubileo degli adolesce ...

Segnala romatoday.it: Ambulanze, punti medici e squadre di soccorso: il piano sanitario per i funerali di papa Francesco - Una rete capillare pensata per garantire un'assistenza sanitaria tempestiva ai tantissimi pellegrini che arriveranno nella Capitale ...