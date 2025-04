Pronostico Eintracht Francoforte Lipsia colpaccio e aggancio

Eintracht Francoforte-Lipsia è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Non è sicuramente un momento felice per il Francoforte. Che sì, è terzo in classifica in Bundesliga ma che è uscito in maniera inaspettata dall'Europa League perdendo in casa contro il Tottenham. Un risultato, questo, che è stato pagato pure in campionato con il pareggio sul campo dell'Augusta.Pronostico Eintracht Francoforte-Lipsia: colpaccio e aggancio (Lapresse) – Ilveggente.itLa delusione, quindi, ha lasciato scorie e il Lipsia, una formazione importante, che ha dei giocatori importanti e che viene anche da tre risultati utili di fila, sente odore di vittoria e aggancio in classifica. Sì, perché sono tre i punti che dividono queste due squadre, e siccome adesso valgono doppio, si va verso la fine e il posto in Champions non aspetta nessuno, la sensazione è che possa vincere non solo la formazione che sta oggettivamente meglio, ma anche quella di certo maggiormente abituata a giocare questo tipo di partite.

