Pronostico Chelsea Everton la Champions è realtà

Chelsea-Everton è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Sì, è vero che il Chelsea la prossima settimana deve giocarsi la semifinale di Conference League. Ma è altrettanto vero che contro l'Everton in casa gli uomini di Enzo Maresca, scivolati al sesto posto in classifica, non possono assolutamente sbagliare.Pronostico Chelsea-Everton: la Champions è realtà (Lapresse) – Ilveggente.itUn trofeo è un trofeo, e lo sappiamo, ma gli introiti che al club porterebbe la qualificazione alla prossima Champions League sono davvero inestimabili. Quindi niente turnover, ma concentrazione massima per avere la meglio contro una squadra che ha oramai raggiunto il proprio obiettivo stagionale e che di conseguenza non dovrebbe creare chissà quali problemi.

