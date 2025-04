Promozione Lazio i risultati della trentatreesima giornata il Monti Prenestini vince e prenota Eccellenza

trentatreesima giornata per i quattro gironi di Promozione Lazio.Il girone A: il Vescovio si fermaRezzi basta al Grifone Gialloverde, che stende l'Ostiantica nel big match di giornata e vola a più dieci in classifica sul Vescovio, fermato in casa dal Nuova Pescia Romana con. Romatoday.it - Promozione Lazio, i risultati della trentatreesima giornata: il Monti Prenestini vince e prenota l'Eccellenza Leggi su Romatoday.it Si è conclusa laper i quattro gironi di.Il girone A: il Vescovio si fermaRezzi basta al Grifone Gialloverde, che stende l'Ostiantica nel big match die vola a più dieci in classifica sul Vescovio, fermato in casa dal Nuova Pescia Romana con.

romatoday.it scrive: Promozione Lazio, i risultati della trentunesima giornata: l'Ostiantica cade, il Monti Prenestini vede l'Eccellenza - A sette giornate dalla fine restano undici i punti di vantaggio del Grifone Gialloverde sulle inseguitrici Vescovio e Santa Marinella, grazie al poker del Grifone contro il Tolfa. Ferrandu e Alesi ...

Da romatoday.it: Promozione Lazio, i risultati della trentaduesima giornata: la Fregene Maccarese si prende il big match del girone C - Resta a dieci punti il vantaggio del Monti Prenestini sulla seconda Ceccano, a sei gare dal termine. Il Monti ha superato in trasferta il Belmonte Castello di misura, con il gol di Galvanio che ha ...

Come scrive lazionews24.com: Lazio, i risultati, le statistiche e le info di tutte le partite disputate quest’oggi dal settore giovanile degli aquilotti - I risultati: UNDER 18 – «Continua il volo delle aquile di Francesco Punzi, la Lazio Under 18 batte l`Inter 2a0. La sfida del Salaria è combattuta, i nerazzurri di mister Carbone scendono in campo ...