Progetto di riqualificazione ok per il ‘Sabatino D’Angelo’

Sport e ambienti ricreativi sono al centro delle più recenti iniziative da parte dell’amministrazione comunale. Da una parte la giunta ha approvato ilesecutivo dei lavori di sistemazione previsti per l’accesso agli impianti sportivi di via Val Cuvia. Si tratta, nello specifico, della strada di accesso al complesso polisportivodel quartiere Agraria, che verrà sistemata con una spesa stimata di circa 39mila euro.Dall’altro lato è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a favore delle famiglie residenti a San Benedetto, per l’iscrizione dei figli ai centri ricreativi estivi accreditati per l’anno 2025. Per quanto riguarda l’impianto nella zona sud della città, infatti, il tratto di strada d’accesso presenta diverse criticità, fra cui fondo irregolare, presenza di avvallamenti, nonché la mancanza di regimentazione delle acque piovane nell’ultima porzione che va dal campo da calcio all’ingresso carrabile del centro.