Progetti cancellati stipendi non pagati la memoria interrotta dell’Ucraina senza i fondi di UsAid

Ilfoglio.it - Progetti cancellati, stipendi non pagati: la memoria interrotta dell’Ucraina senza i fondi di UsAid Leggi su Ilfoglio.it Il pomeriggio di sabato 25 gennaio 2025 un amico giornalista ha telefonato a Bogdan Logvynenko. “Sta succedendo qualcosa a Washington”, gli ha detto, “tieniti pronto”. Logvynenko è. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

Zona ex Fossati. Tutti i progetti di Merizzi

SONDRIO Anche questo significa avere a cuore la propria città: individuare storie da "riscrivere". Una di queste è senz’altro quella del Cotonificio Fossati di Sondrio, il cui scheletro fa pessima mostra di sé in uno spazio magnifico, incastonato tra vigneti e montagne a poche decine di metri in ...

SONDRIO Anche questo significa avere a cuore la propria città: individuare storie da "riscrivere". Una di queste è senz’altro quella del Cotonificio Fossati di Sondrio, il cui scheletro fa pessima mostra di sé in uno spazio magnifico, incastonato tra vigneti e montagne a poche decine di metri in ... Emergenza stipendi, Istat: più di un occupato su 10 a rischio povertà. Il 23% degli italiani in difficoltà

Il buon andamento dell’occupazione che il governo Meloni continua a rivendicare ha un lato oscuro: molti di quei posti prevedono retribuzioni così basse che i lavoratori arrivano a stento a fine mese.

Il buon andamento dell’occupazione che il governo Meloni continua a rivendicare ha un lato oscuro: molti di quei posti prevedono retribuzioni così basse che i lavoratori arrivano a stento a fine mese. Fiumicino, FdI: “Grande ottimismo per i progetti futuri della città”

Fiumicino, 26 marzo 2025 – “Come gruppo consiliare di fratelli d’Italia esprimiamo soddisfazione per la ratifica della delibera di giunta che modifica il piano triennale delle opere consentendo all’Amministrazione di partecipare, attraverso il coofinanziamento approvato, al bando dall’Assessorato ...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Sony non ha costretto nessuno a sviluppare Gaas, The Last of Us Online era promettente; Le gravi conseguenze delle politiche di Trump sulla ricerca statunitense; Stati Uniti: cancellato il Sick New World 2025 con METALLICA, LINKIN PARK e altri; L'auto elettrica rallenta. Ecco come cambiano le strategie dei costruttori; PlayStation rumor: Project Ooze svelato nel 2025, questi giochi PS5 non usciranno su PC?.

Si legge su bolognatoday.it: "Stipendi non pagati", addetti appalto Amazon si fermano - Si tratta di un'azienda appaltatrice, non solo in Amazon". Amazon sarebbe quindi pronta a intervenire "pagando in surroga gli stipendi direttamente ai lavoratori, utilizzando le somme che dovrebbe ...

Scrive forzapalermo.it: Stipendi non pagati: il Vicenza ad un passo dal fallimento - I calciatori del Vicenza scioperano: stipendi per un totale di 530 mila euro non pagati, comprensivi di ritenute e contributi del bimestre settembre-ottobre. I calciatori biancorossi avevano fissato ...