giornata rinviata dopo la scomparsa di Papa Francesco, la Serie B torna in campo con il trentacinquesimo turno, che si aprirà con la gara tra Frosinone e Spezia, in programma per domani alle 12:30. I ciociari vogliono proseguire nel momento positivo, mentre i bianconeri devono tenere a distanza la Cremonese quarta, che ora dista sei punti. Gran parte delle partite si giocheranno alle 15 di domani: Carrarese-Sampdoria, Reggiana-Cittadella, Brescia-Pisa, Salernitana-Cosenza e Bari-Modena, mentre alle 18 sarà il turno della Cremonese, in casa contro il Mantova, e alle 20:30 toccherà al Sassuolo al Manuzzi contro il Cesena. Catanzaro – Palermo e Sudtirol – Juve Stabia andranno in scena domenica alle 15.Il programma delle gare e dove vederleFrosinone – Spezia: venerdì 25 aprile, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 35esima giornata Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 24 aprile 2025 – Dopo larinviata dopo la scomparsa di Papa Francesco, laB torna in campo con il trentacinquesimo turno, che si aprirà con la gara tra Frosinone e Spezia, in programma per domani alle 12:30. I ciociari vogliono proseguire nel momento positivo, mentre i bianconeri devono tenere a distanza la Cremonese quarta, che ora dista sei punti. Gran parte dellesi giocheranno alle 15 di domani: Carrarese-Sampdoria, Reggiana-Citta, Brescia-Pisa, Salernitana-Cosenza e Bari-Modena, mentre alle 18 sarà il turnoCremonese, in casa contro il Mantova, e alle 20:30 toccherà al Sassuolo al Manuzzi contro il Cesena. Catanzaro – Palermo e Sudtirol – Juve Stabia andranno in scena domenica alle 15.Il programma delle gare evederleFrosinone – Spezia: venerdì 25 aprile, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

