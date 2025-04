Prime crepe nella maggioranza si è dimesso il leghista Lorenzo Vena

nella maggioranza in Comune. Lorenzo Vena, candidato nella Lega ed eletto al terzo posto con 143 preferenze, si è dimesso. Vena, che era già stato assessore al Bilancio nel Comune di Porcia, lascia il posto e sarà quindi ripescato il segretario cittadino Alberto. Pordenonetoday.it - Prime crepe nella maggioranza: si è dimesso il leghista Lorenzo Vena Leggi su Pordenonetoday.it Ci sono i primi scricchioliiin Comune., candidatoLega ed eletto al terzo posto con 143 preferenze, si è, che era già stato assessore al Bilancio nel Comune di Porcia, lascia il posto e sarà quindi ripescato il segretario cittadino Alberto.

