Previsioni Meteo per il 25 aprile ad Avellino

Avellino, il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, salvo qualche variazione nel pomeriggio. Non sono previste piogge.Temperatura e zero termicoDurante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, quella minima di. Avellinotoday.it - Previsioni Meteo per il 25 aprile ad Avellino Leggi su Avellinotoday.it Ad, il 25, giorno della Festa della Liberazione, i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, salvo qualche variazione nel pomeriggio. Non sono previste piogge.Temperatura e zero termicoDurante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, quella minima di.

