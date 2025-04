Prende fuoco il cassone di un camion autista si mette in salvo

fuoco sono intervenuti in via Monte Bianco a San Martino dei Lupari per l’incendio di un cassone di un rimorchio scarrabile carico di rottami metallici. L’autista accortosi delle fiamme ha fermato il mezzo riuscendo a. Padovaoggi.it - Prende fuoco il cassone di un camion, l'autista si mette in salvo Leggi su Padovaoggi.it Momenti di apprensione oggi 24 aprile alle 9,30 di mattina. I vigili delsono intervenuti in via Monte Bianco a San Martino dei Lupari per l’incendio di undi un rimorchio scarrabile carico di rottami metallici. L’accortosi delle fiamme ha fermato il mezzo riuscendo a.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Prende fuoco il cassone di un camion, l'autista si mette in salvo; Cassone del camion prende fuoco, l'autista vede le fiamme e sgancia il rimorchio: mezzo completamente distrutt; Rimorchio prende fuoco: l’autista nota le fiamme e ferma il camion in tempo, intervento durato ore; Autocarro prende fuoco sulla Strada del Costo. Pompieri tra i tornanti; ? Camion in fiamme in tangenziale: chiusa la strada, tutto bloccato.

Scrive ilgazzettino.it: Cassone del camion prende fuoco, l'autista vede le fiamme e sgancia il rimorchio: mezzo completamente distrutto dall'incendio - PADOVA - Cassone del camion prende fuoco: è accaduto in via Monte Bianco a San Martino dei Lupari, in provincia di Padova, dove alle 9 di giovedì 24 aprile le fiamme hanno avvolto ...

Come scrive nordest24.it: Rimorchio prende fuoco: l’autista nota le fiamme e ferma il camion in tempo, intervento durato ore - SAN MARTINO DEI LUPARI (PADOVA) – Un incendio è divampato nella mattinata di giovedì 24 aprile in via Monte Bianco, coinvolgendo il cassone di un rimorchio carico di rottami metallici. L’intervento te ...

Segnala msn.com: Camion parcheggiato in strada da anni prende fuoco: nel veicolo trovate 6 bombole di gpl. Incendio spento dai pompieri in un'ora - VICENZA - Il camion, parcheggiato in strada da anni, prende fuoco: è accaduto in via Pforzheim a Vicenza, dove i vigili del fuoco sono intervenuti alle 19 di mercoledì 23 ...