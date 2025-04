Prende a pugni il figlio e gli ha morso un orecchio Pablo Daniel Osvaldo denunciato dall’ex moglie

Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore di Roma, Inter e Juventus tra le altre, è stato denunciato dall’ex moglie per presunta aggressione fisica nei confronti del figlio Gianluca. Come raccontato da Ana Oertlinger, ospite al programma tv A la Tarde di Karina Mazzocco, l’incidente è avvenuto durante la mattina dello scorso 13 gennaio, mentre Osvaldo stava festeggiando il suo 39esimo compleanno quando una discussione apparentemente banale si è trasformata in violenza fisica: “Lo ha colpito alla testa, alle costole e al braccio sinistro. Tutto ciò solo perché era arrabbiato”, ha denunciato l’ex moglie.Per Oertlinger, Osvaldo ha messo all’angolo il figlio contro un muro, colpendolo con dei pugni in diverse parti del corpo e, in seguito, mentre cercava di rifugiarsi su una poltrona, Gianluca è stato nuovamente aggredito ricevendo anche un morso all’orecchio sinistro. Ilfattoquotidiano.it - “Prende a pugni il figlio e gli ha morso un orecchio”: Pablo Daniel Osvaldo denunciato dall’ex moglie Leggi su Ilfattoquotidiano.it , ex calciatore di Roma, Inter e Juventus tra le altre, è statoper presunta aggressione fisica nei confronti delGianluca. Come raccontato da Ana Oertlinger, ospite al programma tv A la Tarde di Karina Mazzocco, l’incidente è avvenuto durante la mattina dello scorso 13 gennaio, mentrestava festeggiando il suo 39esimo compleanno quando una discussione apparentemente banale si è trasformata in violenza fisica: “Lo ha colpito alla testa, alle costole e al braccio sinistro. Tutto ciò solo perché era arrabbiato”, hal’ex.Per Oertlinger,ha messo all’angolo ilcontro un muro, colpendolo con deiin diverse parti del corpo e, in seguito, mentre cercava di rifugiarsi su una poltrona, Gianluca è stato nuovamente aggredito ricevendo anche unall’sinistro.

